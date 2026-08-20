Экономическая прагматика. Почему Молдова не присоединилась к европейским санкциям против Беларуси?

Если в Древнем Риме Янус Двуликий символизировал начало всех начал, то попытка современной Молдовы усидеть на двух политических стульях, судя по всему, не закончится ничем хорошим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный Кишинев, взгляды которого в последнее время демонстративно устремлены на Запад, разумеется, не без помощи Евросоюза, сегодня откровенно всех удивил, причем и здесь, и там.

А все дело в том, что Молдова имела дерзость не присоединиться к европейским санкциям против Беларуси. При этом, что показательно, 8 «коллег» Молдовы – тоже претендентов на членство в ЕС – сделали это, что называется, под козырек, чему, разумеется, рукоплескала Кая Каллас – глава евродипломатии. Однако, почему Молдова присоединилась днем позже к антииранским санкциям, но при этом рестрикциям в отношении Минска сказала нет – не совсем понятно. По крайней мере, это не вписывается в еврологику.

Конечно, можно попытаться поискать здесь здравый политический смысл, но это всего лишь холодный экономический расчет и перспектива очень больших убытков, которые небогатой стране совсем не кстати. По статистике, Молдова ежегодно экспортирует в Беларусь товары на сумму 70-80 миллионов долларов. Продавая нам фрукты, овощи, вино, страна имеет стабильный доход. А покупая в Беларуси сельхозтехнику, молочную продукцию и лекарства, Кишинев закрывает значительную часть своих потребностей.

Иными словами, присоединение к антибелорусским евросанкциям для Молдовы автоматически означало бы стремительную потерю дохода. А пока перспективы несметных богатств Евросоюза весьма призрачны, Кинишеву, мягко говоря, не до жиру.

Одно дело – громкие политические заявления и совсем другое – экономическая прагматика, потерять которую вмиг будет означать самоубийство. И даже проевропейская молдавская власть это отлично понимает.

А потому плевать в собственный колодец Кишинев пока не спешит. А пример такой же «постсоветской малышки» Литвы, которая, заблокировав белорусский транзит, фактически угробила свою железную дорогу и Клайпедский порт, Молдову, похоже, не вдохновил. Она идет в Европу своей дорогой.