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В Молдове заявили об историческом минимуме уровня воды в Днестровском водохранилище

18 августа 2026 06:10
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Власти Молдовы призвали граждан экономить воду – уровень в реке Днестр, снабжающей Кишинев и другие города, резко снизился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове заявили об историческом минимуме уровня воды в Днестровском водохранилище-2

По данным специалистов, приток в Днестровское водохранилище достиг рекордно низкого значения – 23 кубических метра в секунду, что более чем втрое ниже нормы. Это означает подачу воды лишь на несколько часов в день. Под угрозой – не только комфорт жителей, но и сельское хозяйство страны.

# Новости Молдовы

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