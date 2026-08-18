В Молдове заявили об историческом минимуме уровня воды в Днестровском водохранилище

Власти Молдовы призвали граждан экономить воду – уровень в реке Днестр, снабжающей Кишинев и другие города, резко снизился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Молдовы призвали граждан экономить воду – уровень в реке Днестр, снабжающей Кишинев и другие города, резко снизился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным специалистов, приток в Днестровское водохранилище достиг рекордно низкого значения – 23 кубических метра в секунду, что более чем втрое ниже нормы. Это означает подачу воды лишь на несколько часов в день. Под угрозой – не только комфорт жителей, но и сельское хозяйство страны.