Молдова закупит у Канады свыше 100 единиц военной техники

Молдова закупит у Канады более 100 единиц военной техники – об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Соответствующие контракты с канадскими оборонными предприятиями уже заключены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молдова закупит у Канады более 100 единиц военной техники – об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Соответствующие контракты с канадскими оборонными предприятиями уже заключены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общая стоимость сделки превысит 50 миллионов евро. Поскольку в бюджете Молдовы нет таких средств, финансирование предоставит Евросоюз в виде безвозвратного гранта. Поставку первой партии техники ожидают в мае 2027 года. Это приобретение позволит привести Вооруженные силы республики в соответствие с европейскими стандартами.