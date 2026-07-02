Прямой эфир

Молдова закупит у Канады свыше 100 единиц военной техники

02 июля 2026 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молдова закупит у Канады более 100 единиц военной техники – об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Соответствующие контракты с канадскими оборонными предприятиями уже заключены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдова закупит у Канады свыше 100 единиц военной техники-2

Общая стоимость сделки превысит 50 миллионов евро. Поскольку в бюджете Молдовы нет таких средств, финансирование предоставит Евросоюз в виде безвозвратного гранта. Поставку первой партии техники ожидают в мае 2027 года. Это приобретение позволит привести Вооруженные силы республики в соответствие с европейскими стандартами.

# Новости Молдовы

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания обяжет беженцев возмещать расходы на соцобеспечение
02 июля 2026 06:40

Великобритания обяжет беженцев возмещать расходы на соцобеспечение

Латвия построит «стену дронов» на границе с Беларусью
02 июля 2026 06:40

Латвия построит «стену дронов» на границе с Беларусью

Германия оказалась не готова к аномальной жаре
01 июля 2026 19:55

Германия оказалась не готова к аномальной жаре