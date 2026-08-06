В Молдове рассматривают возможность веерных отключений электроэнергии

Молдова рискует погрузиться в веерные отключения электроэнергии. Из-за острого дефицита ресурсов правительство рассматривает сценарий управляемого блэкаута. Премьер-министр Василе Тофан заявил, что паузы в подаче света помогут обществу осознать масштаб кризиса и начать экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики

Сейчас возникшую нехватку закрывают закупками на европейской бирже по ценам в два-три раза выше обычных. При этом глава кабмина прямо признает, что бесконечно платить за сверхдорогую энергию государство не в состоянии. Казна быстро пустеет.