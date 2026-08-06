В Молдове рассматривают возможность веерных отключений электроэнергии

Молдова рискует погрузиться в веерные отключения электроэнергии. Из-за острого дефицита ресурсов правительство рассматривает сценарий управляемого блэкаута. Премьер-министр Василе Тофан заявил, что паузы в подаче света помогут обществу осознать масштаб кризиса и начать экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Молдове введен режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики
Сейчас возникшую нехватку закрывают закупками на европейской бирже по ценам в два-три раза выше обычных. При этом глава кабмина прямо признает, что бесконечно платить за сверхдорогую энергию государство не в состоянии. Казна быстро пустеет.
В начале месяца в республике уже ввели ограничения на воду и свет из-за падения уровня Днестра. Впрочем, засуха и энергетический коллапс охватили весь регион. В Венгрии из-за обмеления реки впервые за 44 года полностью останавливали АЭС «Пакш». Четыре реактора станции дают почти половину всей электроэнергии страны, и теперь объект может простаивать неделями.
Не лучше ситуация и у соседей. В Сербии две крупнейшие гидроэлектростанции работают всего на 20-30% от привычной мощности, а в автономном крае Воеводина и вовсе объявили чрезвычайную ситуацию. На Дунае же дело дошло до крайних мер. Румынским военным пришлось взорвать скальные породы, чтобы поднять уровень воды для работы АЭС. Получилось это только со второй попытки.