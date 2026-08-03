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В Кишиневе состоялась акция протеста против памятников советской эпохи

03 августа 2026 07:28
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В Кишиневе состоялась акция протеста против памятников советской эпохи. Участники собрались у монумента Героям‑комсомольцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кишиневе состоялась акция протеста против памятников советской эпохи-2

Его установили в 1959 году в честь молодых участников борьбы за освобождение Молдовы. Митингующие требовали пересмотреть отношение к советскому наследию и добиться «когнитивной деколонизации» городского пространства. Стоит напомнить, что ежегодно накануне Дня Победы у этого монумента проходит акция памяти: люди зажигают свечи в честь павших воинов.

# Новости Молдовы

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