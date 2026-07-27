В Молдове из-за топливного кризиса может сорваться уборочная кампания

Продовольственная безопасность Молдовы оказалась под серьезной угрозой из-за топливного кризиса. Страна может остаться без урожая. А та продукция, которая дойдет до прилавков, станет недоступной для жителей из-за высоких цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассоциация фермеров Молдовы в отчаянии обратилась к властям с просьбой о помощи. Хозяйства в большинстве регионов уже неделю не могут заправить технику дизелем. Топливо либо отсутствует, либо отпускается по очень высоким ценам. Фермеры бьют тревогу и говорят, что ситуация застала их врасплох, и это в самый разгар уборочной кампании.