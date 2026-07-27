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В Молдове из-за топливного кризиса может сорваться уборочная кампания

27 июля 2026 17:01
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Продовольственная безопасность Молдовы оказалась под серьезной угрозой из-за топливного кризиса. Страна может остаться без урожая. А та продукция, которая дойдет до прилавков, станет недоступной для жителей из-за высоких цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассоциация фермеров Молдовы в отчаянии обратилась к властям с просьбой о помощи. Хозяйства в большинстве регионов уже неделю не могут заправить технику дизелем. Топливо либо отсутствует, либо отпускается по очень высоким ценам. Фермеры бьют тревогу и говорят, что ситуация застала их врасплох, и это в самый разгар уборочной кампании.

В Молдове из-за топливного кризиса может сорваться уборочная кампания-2

Сергиу Спинеи, фермер (Молдова):
Мы прекратим уборку урожая и начнутся дожди, и мы потеряем все, что осталось. Мы хотим понять, в чем дело. Нам обещали, что запасов топлива хватит как минимум на восемь дней, где же эти запасы.

В Ассоциации фермеров Молдовы заявили, что перебои с поставками топлива ставят под угрозу проведение уборочной кампании и еще больше могут ухудшить ситуацию в сельском хозяйстве. В правительстве причиной кризиса называют жару. Из-за высоких температур обмелел Дунай и баржи с дизелем не могут доставить топливо до потребителей.

# Новости Молдовы # Уборочная кампания

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