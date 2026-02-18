Новости по тегу #Наводнение во Франции

В западных и юго‑западных регионах вода уходит медленно, и целые кварталы по‑прежнему стоят под водой.
Сильный ветер скоростью свыше 100 километров в час оставляет после себя разрушения.
Из-за непогоды реки вышли из берегов и хлынули на улицы городов.
Сильные ливни, которые шли в регионе несколько дней вызвали масштабный разлив рек. За ночь уровень воды поднялся почти на метр.
Под воду ушли 30 департаментов. В Сан-Тропе временно прекратил работу крупный международный аэропорт.
Улицы городов превратились в реки, десятки машин смыты потоками воды. Затоплены дома.
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