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Новости по тегу #Наводнение во Франции

Во Франции сохраняется напряжённая ситуация из‑за масштабных паводков
18 февраля 2026 07:30

Во Франции сохраняется напряжённая ситуация из‑за масштабных паводков

Во Франции мощный шторм «Нильс» оставил без электричества около миллиона домов
12 февраля 2026 11:38

Во Франции мощный шторм «Нильс» оставил без электричества около миллиона домов

Сильные дожди вызвали масштабные наводнения во Франции
23 января 2026 09:13

Сильные дожди вызвали масштабные наводнения во Франции

Два человека пропали без вести при наводнении на юге Франции
31 октября 2025 05:52

Два человека пропали без вести при наводнении на юге Франции

Сильные дожди затопили юг Франции – 3 человека погибли
21 мая 2025 07:28

Сильные дожди затопили юг Франции – 3 человека погибли

Во Франции из-за наводнений ввели наивысший уровень опасности
29 января 2025 06:46

Во Франции из-за наводнений ввели наивысший уровень опасности

Сена вышла из берегов. Из-за дождей в Париже затопило набережные
08 марта 2020 12:49

Сена вышла из берегов. Из-за дождей в Париже затопило набережные

Жертвами наводнения в департаменте Вар во Франции стали 4 человека
25 ноября 2019 08:44

Жертвами наводнения в департаменте Вар во Франции стали 4 человека

По окна в воде. Сильнейшее наводнение захлестнуло Францию
15 октября 2018 11:54

По окна в воде. Сильнейшее наводнение захлестнуло Францию

12 регионов Франции уже затоплены, вода всё прибывает
29 января 2018 07:30

12 регионов Франции уже затоплены, вода всё прибывает

В Париже Сена вышла из берегов, в городе объявлена тревога
24 января 2018 12:56

В Париже Сена вышла из берегов, в городе объявлена тревога

Молодого француза смыло наводнением на глазах у спасателей
14 июня 2017 20:02

Молодого француза смыло наводнением на глазах у спасателей