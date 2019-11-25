Жертвами наводнения в департаменте Вар во Франции стали 4 человека

Новости Франции. Число погибших в результате паводков во французском департаменте Вар возросло до 4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели ведут поиски еще нескольких пропавших без вести граждан.

В связи с ливневыми дождями и наводнениями 23 ноября в двух департаментах на юго-востоке Франции был объявлен красный уровень метеоопасности. За последние двое суток здесь выпала двух- и даже трехмесячная норма осадков.

Многие населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Жители почти 2,5 тысяч домов остались здесь без электричества.