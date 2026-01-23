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Сильные дожди вызвали масштабные наводнения во Франции

23 января 2026 09:13
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Сильные дожди затопили север Франции. Из-за непогоды реки вышли из берегов и хлынули на улицы городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди вызвали масштабные наводнения во Франции -2

Власти объявили повышенный уровень опасности. В нескольких городах отключено электричество. Не ходит транспорт. Свои дома были вынуждены покинуть несколько тысяч человек. В Кемперле вода, уровень которой поднялся почти на пять метров, преодолела противопаводковые барьеры и затопила первые этажи зданий. 

Сообщается как минимум о 10 пострадавших. По данным экстренных служб, пик наводнений еще не пройден и надо готовиться к худшему, так как, по прогнозам синоптиков, сильные ливни будут идти еще как минимум два дня. 

# Новости Франции # Наводнение во Франции # Природные катаклизмы

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