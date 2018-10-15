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По окна в воде. Сильнейшее наводнение захлестнуло Францию

15 октября 2018 11:54
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Новости Франции. Жертвами сильнейшего за последние 30 лет наводнения во Франции стали уже 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода ударила по югу страны.

По окна в воде. Сильнейшее наводнение захлестнуло Францию-1

Сильнее всего пострадали жители департамента Од, где всего за час выпало более 180 миллиметров осадков. Улицы затопило так быстро, что власти не успели предупредить население.

По окна в воде. Сильнейшее наводнение захлестнуло Францию-4

Жилые дома и социальные объекты стоят по окна в воде. Закрыты школы. С перебоями ходит общественный транспорт.

В пострадавшие районы направлены бригады спасателей.

# Наводнение во Франции # Фотофакт

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