По окна в воде. Сильнейшее наводнение захлестнуло Францию

Новости Франции. Жертвами сильнейшего за последние 30 лет наводнения во Франции стали уже 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода ударила по югу страны.

Сильнее всего пострадали жители департамента Од, где всего за час выпало более 180 миллиметров осадков. Улицы затопило так быстро, что власти не успели предупредить население.