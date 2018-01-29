12 регионов Франции уже затоплены, вода всё прибывает

В 12 регионах Франции из-за наводнений – критическая ситуация. Первые этажи зданий под водой. В Париже сильно затоплены прибрежные территории. Закрыты некоторые станции метро. Прекращены все речные перевозки. Город атакуют полчища крыс. В опасности – шедевры мирового искусства. Музеи Лувр и Орсэ частично закрыты. Из Малого дворца эвакуируют почти 5 тысяч бесценных экспонатов.

Анн Идальго, мэр Парижа:

Больше всего нас беспокоит ситуация, которая сложится на этой неделе. По прогнозам количество осадков возрастет. Все это, конечно же, повлияет на жизнь Парижа, на уровень Сены, а также приведет к росту воды в реке Йонна и других притоках Сены, скажется на грунтовых водах.