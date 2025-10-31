Два человека пропали без вести при наводнении на юге Франции. В поисковой операции участвуют жандармы, военные и водолазы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни, которые шли в регионе несколько дней вызвали масштабный разлив рек. За ночь уровень воды поднялся почти на метр. В четырех префектурах объявлен оранжевый уровень опасности. Власти готовятся к серьезным перебоям в работе дорог и поездов и призывают местных жителей к максимальной осторожности.