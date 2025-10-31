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Два человека пропали без вести при наводнении на юге Франции

31 октября 2025 05:52
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Два человека пропали без вести при наводнении на юге Франции. В поисковой операции участвуют жандармы, военные и водолазы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека пропали без вести при наводнении на юге Франции-2

Сильные ливни, которые шли в регионе несколько дней вызвали масштабный разлив рек. За ночь уровень воды поднялся почти на метр. В четырех префектурах объявлен оранжевый уровень опасности. Власти готовятся к серьезным перебоям в работе дорог и поездов и призывают местных жителей к максимальной осторожности. 

# франция # Наводнение # Наводнение во Франции

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