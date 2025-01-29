Во Франции из-за наводнений ввели наивысший уровень опасности

Экономика Германии продолжит сокращаться третий год подряд

ФРГ находится в глубоком экономическом кризисе, который стал не просто следствием пандемии коронавируса и конфликта в Украине, но и структурной слабости региона, с которой экономика борется уже на протяжении семи лет.