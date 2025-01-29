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Во Франции из-за наводнений ввели наивысший уровень опасности

29 января 2025 06:46
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Сильные ливни стали причиной наводнений на северо-западе Франции. Непогоду принес шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции из-за наводнений ввели наивысший уровень опасности-2

Улицы городов превратились в реки, десятки машин смыты потоками воды. Затоплены дома. Парализовано движение общественного транспорта. О пострадавших информации нет. Эвакуированы свыше 400 человек. Специалисты назвали наводнение сильнейшим за последние 40 лет. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится еще несколько дней.

# Наводнение во Франции # Природные катаклизмы

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