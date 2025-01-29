Во Франции из-за наводнений ввели наивысший уровень опасности

Сильные ливни стали причиной наводнений на северо-западе Франции. Непогоду принес шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные ливни стали причиной наводнений на северо-западе Франции. Непогоду принес шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Улицы городов превратились в реки, десятки машин смыты потоками воды. Затоплены дома. Парализовано движение общественного транспорта. О пострадавших информации нет. Эвакуированы свыше 400 человек. Специалисты назвали наводнение сильнейшим за последние 40 лет. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится еще несколько дней.