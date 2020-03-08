Сена вышла из берегов. Из-за дождей в Париже затопило набережные

Новости Франции. Набережные Парижа ушли под воду из-за сильных дождей, которые не прекращаются в городе уже около месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень воды в Сене поднялся до 4,5 метра. Затоплены оказались пешеходные зоны у Лувра и музея Орсе. Городские службы в экстренном порядке убрали передвижные кафе, скамейки и деревья в кадках. Правоохранители перекрыли опасные зоны. Работе метро и общественного транспорта большая вода пока не помешала.