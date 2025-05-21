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Сильные дожди затопили юг Франции – 3 человека погибли

21 мая 2025 07:28
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Как минимум три человека погибли, еще один пропал без вести при масштабных наводнениях на юге Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди затопили юг Франции – 3 человека погибли-2

Сильные ливни, которые шли несколько дней, вызвали разлив рек. Под воду ушли 30 департаментов. В Сан-Тропе временно прекратил работу крупный международный аэропорт, в регионе закрыты десятки шоссе, разрушено несколько мостов. Без электричества остаются около тысячи человек. 

Возникли серьезные перебои в работе железнодорожного транспорта – несколько поездов застряли на путях. Их пассажиров эвакуировали на автобусах. Повышенный уровень погодной опасности введен в 30 регионах.

# Новости Франции # Природные явления # Наводнение во Франции

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