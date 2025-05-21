Сильные дожди затопили юг Франции – 3 человека погибли

Как минимум три человека погибли, еще один пропал без вести при масштабных наводнениях на юге Франции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни, которые шли несколько дней, вызвали разлив рек. Под воду ушли 30 департаментов. В Сан-Тропе временно прекратил работу крупный международный аэропорт, в регионе закрыты десятки шоссе, разрушено несколько мостов. Без электричества остаются около тысячи человек.

Возникли серьезные перебои в работе железнодорожного транспорта – несколько поездов застряли на путях. Их пассажиров эвакуировали на автобусах. Повышенный уровень погодной опасности введен в 30 регионах.