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Во Франции сохраняется напряжённая ситуация из‑за масштабных паводков

18 февраля 2026 07:30
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Во Франции сохраняется напряженная ситуация из‑за масштабных паводков. Три департамента – Жиронда, Лот‑э‑Гаронн и Мен‑э‑Луар – остаются на красном уровне опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции сохраняется напряжённая ситуация из‑за масштабных паводков-2

В западных и юго‑западных регионах вода уходит медленно, и целые кварталы по‑прежнему стоят под водой. В двух департаментах эвакуированы около полутора тысяч человек после того, как река Гаронна вышла из берегов. Шторм «Нильс» принес такие осадки, что местные жители говорят о разрушениях, которых не видели годами. 

В городке Кадьяк‑сюр‑Гаронн люди признаются: смотреть на затопленные улицы тяжело. Пострадали дома, магазины, фермерские хозяйства – все, что создавалось годами. Для многих это катастрофа. Еще 14 департаментов находятся на оранжевом уровне предупреждения. И прогнозы не радуют: Метео-Франс уже продлила красный уровень – в регион снова идут дожди. Специалисты опасаются, что новые осадки могут замедлить спад воды и осложнить ситуацию на реках.

# Новости Франции # Наводнение во Франции

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