Прямой эфир

«Зарегистрирован в Торговом реестре». Что надо учесть, приобретая товары в интернете?

19 апреля 2024 19:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лихие 90-е – очереди за едой и товарный дефицит. Сегодня торговля в корне изменилась. Полки наших магазинов заполнены отечественными брендами. О том, чем живет и как развивается отечественный ретейл, какие товары пользуются особым спросом у покупателей и что будет с ценами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Насколько защищен покупатель в онлайн-торговле, есть ли виртуальная жалобная книга?

«Зарегистрирован в Торговом реестре». Что надо учесть, приобретая товары в интернете?-1

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Конечно, она есть. Я хочу в первую очередь сказать, что покупатель, если хочет приобрести товар через интернет-магазин, конечно, не должен бездумно нажать кнопочку в телефоне или на компьютере. Он должен, конечно, посмотреть, что за продавец, какая информация о продавце размещена, какой товар, какое описание этого товара, какая обратная связь, какие телефоны продавца, того, кто должен забрать этот товар, если товар тебе не подошел, был некачественный. Обязательно посмотреть, чтобы этот интернет-магазин был зарегистрирован в Торговом реестре. Есть свои нюансы, которые надо обязательно всегда помнить и понимать. Тогда ты действительно получишь качественный товар. Если он некачественный, у тебя будет возможность его вернуть. Если он тебе не подошел, опять же есть возможность его вернуть и получить свои деньги.

Юрий Святокум:
Если предоплата, я так понимаю? Один из болевых вопросов.

Наталья Мельникова:
Не обязательно предоплата, в принципе, есть маркетплейсы и интернет-магазины, которые работают на других условиях. То есть здесь надо всегда смотреть, что ты хочешь, где покупаешь, это фирменный интернет-магазин или маркетплейс, где продавец может быть не Республики Беларусь. То есть однозначно есть разные нюансы.

Читайте также:

В автолавку или магазин. Как заказать товары в сельскую местность?

«Охотимся за белорусской продукцией». Почему в Казахстане любят наши товары?

Отвозила чемоданами. В каких странах популярна белорусская косметика?

# Торговля # общество # Наталья Мельникова

Другие новости рубрики

Все новости
В северную столицу Беларуси неожиданно вернулась зима – комментарий «Витебскэнерго»
19 апреля 2024 19:44

В северную столицу Беларуси неожиданно вернулась зима – комментарий «Витебскэнерго»

Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске
19 апреля 2024 19:40

Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске

Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии
19 апреля 2024 19:36

Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?
19 апреля 2024 18:43

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?

Дан старт марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти» – к акции присоединятся все регионы
19 апреля 2024 18:00

Дан старт марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти» – к акции присоединятся все регионы

«Тэатр – гэта маё жыццё». Валентин Соловьёв о карьере, творчестве и роли искусства
19 апреля 2024 17:59

«Тэатр – гэта маё жыццё». Валентин Соловьёв о карьере, творчестве и роли искусства

Свыше 3 тыс. жителей Минской области присоединятся к республиканскому субботнику
19 апреля 2024 17:56

Свыше 3 тыс. жителей Минской области присоединятся к республиканскому субботнику

Жемчужина православия в огранке! Когда завершат ремонт в Свято-Успенском соборе в Жировичах?
19 апреля 2024 17:45

Жемчужина православия в огранке! Когда завершат ремонт в Свято-Успенском соборе в Жировичах?

МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го
19 апреля 2024 17:32

МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го

Специалисты ТЦСОН Минского района разработали проект «Семейная гостиная «Гестия»
19 апреля 2024 17:31

Специалисты ТЦСОН Минского района разработали проект «Семейная гостиная «Гестия»

Лучшего спасателя-высотника МЧС выбрали в Минске
19 апреля 2024 17:31

Лучшего спасателя-высотника МЧС выбрали в Минске

ГАИ Минска запустила чат-бот для сообщений о дефектах на дорогах. Как заявить о проблеме?
19 апреля 2024 17:30

ГАИ Минска запустила чат-бот для сообщений о дефектах на дорогах. Как заявить о проблеме?