«Зарегистрирован в Торговом реестре». Что надо учесть, приобретая товары в интернете?

Лихие 90-е – очереди за едой и товарный дефицит. Сегодня торговля в корне изменилась. Полки наших магазинов заполнены отечественными брендами. О том, чем живет и как развивается отечественный ретейл, какие товары пользуются особым спросом у покупателей и что будет с ценами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Конечно, она есть. Я хочу в первую очередь сказать, что покупатель, если хочет приобрести товар через интернет-магазин, конечно, не должен бездумно нажать кнопочку в телефоне или на компьютере. Он должен, конечно, посмотреть, что за продавец, какая информация о продавце размещена, какой товар, какое описание этого товара, какая обратная связь, какие телефоны продавца, того, кто должен забрать этот товар, если товар тебе не подошел, был некачественный. Обязательно посмотреть, чтобы этот интернет-магазин был зарегистрирован в Торговом реестре. Есть свои нюансы, которые надо обязательно всегда помнить и понимать. Тогда ты действительно получишь качественный товар. Если он некачественный, у тебя будет возможность его вернуть. Если он тебе не подошел, опять же есть возможность его вернуть и получить свои деньги.

Юрий Святокум:

Если предоплата, я так понимаю? Один из болевых вопросов.

Наталья Мельникова:

Не обязательно предоплата, в принципе, есть маркетплейсы и интернет-магазины, которые работают на других условиях. То есть здесь надо всегда смотреть, что ты хочешь, где покупаешь, это фирменный интернет-магазин или маркетплейс, где продавец может быть не Республики Беларусь. То есть однозначно есть разные нюансы.

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