Свыше 1600 фактов ввоза в Беларусь запрещённых товаров из Евросоюза пресекла белорусская таможня

Постановление Совмина № 700 – это ответная мера Беларуси на европейские санкции. В частности, Латвия ввела запрет импорта из нашей страны пищевой продукции по отдельным позициям, Литва – сельхозтоваров и кормов, к тому же совет ЕС подготовил регламент, который устанавливает повышенные пошлины на импорт белорусской сельскохозяйственной продукции. Поскольку сопредельные государства ведут себя совсем не по-соседски и не хотят идти на конструктивный диалог, наша страна вынуждена была в этом месяце расширить эмбарго на импорт товаров.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси:

Например, с 31 августа у нас вводятся ограничения по импорту макаронных изделий из стран Евросоюза. Это небольшая доля была на внутреннем рынке. Порядка 5-6 %. В основном ввозились макароны из твердых сортов пшеницы, эти сорта у нас в республике в силу климатических условий не произрастают. Но на сегодня у нас в республике три крупных производителя макаронных изделий. Кроме того, такие же макаронные изделия у нас импортируются из дружественных стран, например, даже из государств – членов ЕАЭС у нас на них нет ввозной пошлины, то есть они у нас будут для внутреннего рынка всегда дешевле.

Если говорить о последствиях санкционной политики Запада, то для нашей страны введенные ограничения стали своеобразным трамплином. Мы сделали ставку на импортозамещение и теперь не только обеспечиваем продукцией внутренний рынок, но и зарабатываем на экспорте. За полгода рост розничного товарооборота составил 11,5 %, по производству сельхозпродукции прибавили 10 %, промышленных товаров – 7 %. Благодаря программам импортозамещения удалось расширить ассортимент производимой продукции на 367 позиций.