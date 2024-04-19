Приняты изменения в закон. Какие товары можно будет продавать онлайн?

Лихие 90-е – очереди за едой и товарный дефицит. Сегодня торговля в корне изменилась. Полки наших магазинов заполнены отечественными брендами. О том, чем живет и как развивается отечественный ретейл, какие товары пользуются особым спросом у покупателей и что будет с ценами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Правда, что скоро разрешат онлайн-торговлю биологически активными добавками, ветпрепаратами и даже пиротехникой?
Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Да, все правильно. У нас уже приняты новые изменения в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания, вступят они в силу с 11 июля 2024 года. Под этот закон мы вносим изменения в частности в нормативно-правовые акты, которые касаются дистанционной торговли. Действительно, мы будем вносить такие правила продажи. Можно будет продавать биологически активные добавки – это добавки, в которые добавлены витамины, минералы, углеводы, пищевые волокна, но на определенных условиях. Одно из условий – продавец должен обязательно иметь свою торговую сеть аптек, чтобы эта пищевая добавка хранилась при определенных условиях и соответствовала всем санитарным нормам.
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