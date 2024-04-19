Приняты изменения в закон. Какие товары можно будет продавать онлайн?

Лихие 90-е – очереди за едой и товарный дефицит. Сегодня торговля в корне изменилась. Полки наших магазинов заполнены отечественными брендами. О том, чем живет и как развивается отечественный ретейл, какие товары пользуются особым спросом у покупателей и что будет с ценами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Правда, что скоро разрешат онлайн-торговлю биологически активными добавками, ветпрепаратами и даже пиротехникой?