Рекордные 142 тысячи тонн свежей плодоовощной продукции заложено в межсезонье в стабфонды Беларуси

Новости Беларуси. Пока на Западе пожинают плоды собственных ограничений, в Беларуси устанавливают рекорды, которым европейские страны могут позавидовать. Рекордные 142 тысячи тонн свежей плодоовощной продукции было заложено в этом межсезонье в стабилизационные фонды Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на треть больше, чем годом ранее.

Внушительные запасы позволили обеспечить белорусский рынок отечественными овощами и фруктами более чем на 100 %. Немаловажную роль в такой статистике сыграл новый способ закладки продукции – она осуществлялась под полную потребность. Расчеты производили, опираясь на статистические данные продаж организаций торговли и объектов общественного питания за последние три года.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В этом году были применены новые механизмы подхода к проработке по стабилизационным фондам. Была вычислена вот такая цифра –142 тысячи тонн. Она была распределена между облисполкомами, и 50 % этого объема было распределено между крупными 11-тью торговыми сетями республики. На сегодня у нас есть запасы, но еще и сезон, межсезонный период на плодоовощную продукцию выборки, не закончен.