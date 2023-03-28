Рекордные 142 тысячи тонн свежей плодоовощной продукции заложено в межсезонье в стабфонды Беларуси
Новости Беларуси. Пока на Западе пожинают плоды собственных ограничений, в Беларуси устанавливают рекорды, которым европейские страны могут позавидовать. Рекордные 142 тысячи тонн свежей плодоовощной продукции было заложено в этом межсезонье в стабилизационные фонды Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на треть больше, чем годом ранее.
Внушительные запасы позволили обеспечить белорусский рынок отечественными овощами и фруктами более чем на 100 %. Немаловажную роль в такой статистике сыграл новый способ закладки продукции – она осуществлялась под полную потребность. Расчеты производили, опираясь на статистические данные продаж организаций торговли и объектов общественного питания за последние три года.
Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В этом году были применены новые механизмы подхода к проработке по стабилизационным фондам. Была вычислена вот такая цифра –142 тысячи тонн. Она была распределена между облисполкомами, и 50 % этого объема было распределено между крупными 11-тью торговыми сетями республики. На сегодня у нас есть запасы, но еще и сезон, межсезонный период на плодоовощную продукцию выборки, не закончен.
Впрочем, под пристальным вниманием профильных ведомств не только количество запасов плодоовощной продукции, но и их стоимость. В точках розничной торговли продолжается мониторинг цен. Сегодня наши корреспонденты вместе с сотрудниками профсоюзов отправились в рейд, чтобы лично убедиться, соблюдают ли ритейлеры требования по стоимости и качеству продуктов. Подробности – в нашем вечернем выпуске.
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