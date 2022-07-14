«До 1 000 рублей». Сколько стоит собрать школьника к новому учебному году?

Новости Беларуси. Стильно, модно и недорого. С 15 июля по всей стране начнут работать школьные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году покупателей удивят доступными ценами и многочисленными новинками для школьного гардероба.

К новому учебному году отечественные производители обновили ассортимент на 65 %. Только одежды делового стиля для девочек и мальчиков будет представлено более 400 моделей, обуви – более 100. Рост цен на школьные товары, по сравнению с прошлым сезоном, не будет превышать 10 %.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Школьная форма для младших классов у нас от 100 рублей. Для более старших классов – 110 и чуть выше. Если готовить полный комплект для школьника – это, конечно, будет подороже, до 1 000 рублей. Опять же. Родители выбирают самостоятельно, в зависимости от предпочтения самого школьника. Я думаю, что школьной одежды хватит на всех. Торговля идет навстречу, работает вместе с производителями. В пик продаж мы снижаем торговые надбавки. На коллекции прошлых лет торговые надбавки могут быть снижены до 70 %, поэтому родители всегда могут подобрать самый оптимальный вариант для ученика.

Напомним, уже с 1 сентября отличительный элемент школы появится на одежде учащихся. Это может быть галстук, пиджак, эмблема, значок или другая деталь формы.