«До 1 000 рублей». Сколько стоит собрать школьника к новому учебному году?
Новости Беларуси. Стильно, модно и недорого. С 15 июля по всей стране начнут работать школьные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году покупателей удивят доступными ценами и многочисленными новинками для школьного гардероба.
К новому учебному году отечественные производители обновили ассортимент на 65 %. Только одежды делового стиля для девочек и мальчиков будет представлено более 400 моделей, обуви – более 100. Рост цен на школьные товары, по сравнению с прошлым сезоном, не будет превышать 10 %.
Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Школьная форма для младших классов у нас от 100 рублей. Для более старших классов – 110 и чуть выше. Если готовить полный комплект для школьника – это, конечно, будет подороже, до 1 000 рублей. Опять же. Родители выбирают самостоятельно, в зависимости от предпочтения самого школьника. Я думаю, что школьной одежды хватит на всех. Торговля идет навстречу, работает вместе с производителями. В пик продаж мы снижаем торговые надбавки. На коллекции прошлых лет торговые надбавки могут быть снижены до 70 %, поэтому родители всегда могут подобрать самый оптимальный вариант для ученика.
Напомним, уже с 1 сентября отличительный элемент школы появится на одежде учащихся. Это может быть галстук, пиджак, эмблема, значок или другая деталь формы.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Для того чтобы видеть мнение, понимать тенденции, нами разработан онлайн-опросник, который учитывает специфику региона, городской или сельской местности, статуса учащийся-педагог-родитель. По вопросам, что предпочтительнее в виде набора перспективного школьной формы, конкретного элемента, цветовой гаммы, данная информация позволит нам в дальнейшем планомерно осуществлять эту работу по внедрению элементов школьной формы в образовательном процессе.
Купить школьные товары можно на более чем 400 базарах по всей стране, а также в интернет-магазинах.