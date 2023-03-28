Что в Беларуси с ценами на овощи? Отправились в рейд по продуктовым магазинам

Новости Беларуси. Под пристальным вниманием в стране по-прежнему вопрос цен в точках розничной торговли. На сей раз в поле зрения профсоюзов плодоовощная продукция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Екатерина Капылович вместе с проверяющими отправилась в рейд, чтобы лично убедиться, соблюдают ли ретейлеры требования по стоимости и качеству продуктов.

Разнообразие на любой вкус и кошелек. Ассортимент товаров в белорусских магазинах сегодня действительно огромный. Мечта каждого покупателя – полная корзина продуктов и сэкономленные деньги в кармане. Но реально ли это? Чтобы изучить цены и качество товаров, мы отправились в рейд по магазинам с представителями Федерации профсоюзов. Проверяем наличие картофеля, моркови, лука, свеклы. Привычный овощной набор каждой белорусской хозяйки.

Кристина Садовская, председатель Центрального районного объединения профсоюзов Минска:

Сегодня даже, придя в торговый объект, мы видим, что на прилавках представлены все овощи, фрукты. Приятно отмечать, и это нужно отмечать, что везде есть производство Республики Беларусь. Мы видим, что представлены все группы товаров, все представлено: бакалея, крупы, молочка, овощные наборы, так называемый борщевой набор. Всегда можно прийти и приобрести все необходимое для того, чтобы приготовить дома вкусный борщ.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

На нашу белорусскую отечественную продукцию, это капуста, картошка, морковка, свекла, цена упала за год. Вот если сравнивать март с мартом 2022 года, от 30 до 50 %. Это говорит о том, что постановление правительства о стабилизационных фондах работает. И это результат этой работы.

И традиционные для межсезонья фрукты. Ежегодно белорусские заготовители обещают яблочное разнообразие в магазинах. Чтобы сохранить полезные свойства и вид товара, созданы необходимые условия для хранения. Но есть ли отечественный витамин в наличии? Ответ знают постоянные покупатели.

Здесь белорусских товаров не всегда большой выбор, но сейчас уже стали, да. Вот сегодня я взяла белорусские яблоки. Они появились. Не всегда есть выбор белорусских товаров. Не всегда они есть, такие, которые конкурентоспособные. То есть они есть, но не такого, например, вида, что не всегда захочется брать. Сейчас они есть неплохие.

Чтобы обеспечить внутренний рынок овощами и фруктами, в этом году в стабфонды заложили на треть больше продукции. Объемы рекордные. Немаловажную роль в такой статистике сыграл новый способ закладки плодоовощного сырья. Расчеты производили, опираясь на статистические данные продаж организаций торговли и объектов общественного питания за последние три года.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В этом году были применены новые механизмы подхода к проработке по стабилизационным фондам. Осуществлена была закладка под полную потребность. На сегодня у нас было заложено на межсезонный период 2022/2023 года 142 тысячи тонн овощей. Такого не было еще ни разу.