Танцевальный спорт в Беларуси – какие задачи стоят перед лидерами и как поддерживают резерв? Рассказал Антон Юспа
В Минске завершился чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту, где участники, а их было более полутора тысяч со всей страны, разыграли 100 комплектов наград.
Мероприятие проходит при поддержке Президентского спортивного клуба. Во взрослой возрастной категории спортсмены боролись не только за титулы, но и за право представить Беларусь на предстоящем чемпионате Европы и планетарном форуме.
Какие задачи стоят перед лидерами и кто готовит резерв в танцевальном спорте? В гостях «Спорттаймера» на СТВ председатель федерации Антон Юспа.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Чемпионат и первенство Беларуси. Что он показал?
Антон Юспа, председатель ассоциации «Белорусский альянс танцевального спорта»:
Рекорды по занятию спортом нашим любимым.
Юлия Силипицкая:
То есть по количеству?
Антон Юспа:
Да. У нас так получилось, что каждый чемпионат вот уже на протяжении четырех лет бьет предыдущий рекорд. То есть это показывает хорошую динамику с точки зрения прихода детей в наш вид спорта. Есть хороший пример. Мы впервые за 25 лет в прошлом году провели чемпионат страны в Гродно.
Юлия Силипицкая:
То есть вы немножко расширили географию турнира, да?
Антон Юспа:
У нас есть такая стратегия, чтобы не все в Минске, а области вовлекать в этот процесс. И вы знаете, наши тренера, которые там работают, сказали одну простую вещь: нам в этом году, когда был чемпионат, не понадобилось никакой рекламы, у нас наборы шкалили просто.
Юлия Силипицкая:
В Гродно и Гродненской области? В этот раз в Минске. А почему не переехали в Брест?
Антон Юспа:
Ну, мы в основном выбираем регионы, где очень хорошо развит вид спорта, чтобы поддержать, и зритель любит вид спорта. В Бресте немножко нужно еще нам поработать с точки зрения развития.
Юлия Силипицкая:
Кстати, а в национальной команде у нас сколько штатных?
Антон Юспа:
У нас сборная команда по виду спорта – это 86 человек.
Юлия Силипицкая:
Но это разные возраста?
Антон Юспа:
Разные дисциплины, возраста. И впервые в этом году у нас новая дисциплина вошла – это соло.
Юлия Силипицкая:
А то, что касается предыдущего чемпионата мира и Европы. Насколько изменился турнир в наше отсутствие?
Антон Юспа:
У нас на сегодняшний день очень конструктивный диалог с Международной федерацией. Мы сейчас работаем активно над возвращением протокольной части спортсменов до 18 лет. Это музыкальное сопровождение и обозначение. Пока они не говорят о флаге, они говорят, может быть, о флаге федерации, но это уже подвижки. То есть мы говорим о том, что это уже движение вперед. Мы благодаря нашему Национальному олимпийскому комитету в тесной связи с МОК и с Международной федерацией, которые активно работают над этим вопросом. Я думаю, что у нас будет успех гораздо раньше, может быть, чем у некоторых олимпийских федераций.
Юлия Силипицкая:
Какие задачи перед ребятами стоят?
Антон Юспа:
В отсутствие белорусов и россиян, естественно, танцевальный мир потерял в качестве и в накале страстей в финале чемпионата мира. Но я думаю, что мы потихонечку возвращаемся, чтобы показать, что, ребята, не надо расслабляться, мы вернемся.
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