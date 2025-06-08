Танцевальный спорт в Беларуси – какие задачи стоят перед лидерами и как поддерживают резерв? Рассказал Антон Юспа

В Минске завершился чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту, где участники, а их было более полутора тысяч со всей страны, разыграли 100 комплектов наград. Мероприятие проходит при поддержке Президентского спортивного клуба. Во взрослой возрастной категории спортсмены боролись не только за титулы, но и за право представить Беларусь на предстоящем чемпионате Европы и планетарном форуме. Какие задачи стоят перед лидерами и кто готовит резерв в танцевальном спорте? В гостях «Спорттаймера» на СТВ председатель федерации Антон Юспа. Юлия Силипицкая, СТВ:

Чемпионат и первенство Беларуси. Что он показал?

Антон Юспа, председатель ассоциации «Белорусский альянс танцевального спорта»:

Рекорды по занятию спортом нашим любимым. Юлия Силипицкая:

То есть по количеству? Антон Юспа:

Да. У нас так получилось, что каждый чемпионат вот уже на протяжении четырех лет бьет предыдущий рекорд. То есть это показывает хорошую динамику с точки зрения прихода детей в наш вид спорта. Есть хороший пример. Мы впервые за 25 лет в прошлом году провели чемпионат страны в Гродно. Юлия Силипицкая:

То есть вы немножко расширили географию турнира, да? Антон Юспа:

У нас есть такая стратегия, чтобы не все в Минске, а области вовлекать в этот процесс. И вы знаете, наши тренера, которые там работают, сказали одну простую вещь: нам в этом году, когда был чемпионат, не понадобилось никакой рекламы, у нас наборы шкалили просто. Юлия Силипицкая:

В Гродно и Гродненской области? В этот раз в Минске. А почему не переехали в Брест? Антон Юспа:

Ну, мы в основном выбираем регионы, где очень хорошо развит вид спорта, чтобы поддержать, и зритель любит вид спорта. В Бресте немножко нужно еще нам поработать с точки зрения развития.

Юлия Силипицкая:

Кстати, а в национальной команде у нас сколько штатных? Антон Юспа:

У нас сборная команда по виду спорта – это 86 человек. Юлия Силипицкая:

Но это разные возраста? Антон Юспа:

Разные дисциплины, возраста. И впервые в этом году у нас новая дисциплина вошла – это соло.