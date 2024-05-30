Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров планируют расширить
Более 35 тысяч договоров на 177 миллионов рублей заключены по льготной кредитной программе «На родныя тавары». Система позволяет приобретать продукцию наших производителей на сумму до 12 тысяч рублей под 4 % годовых. Выплатить кредит необходимо в течение трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта мера стимулирует развитие розничной торговли, в том числе в регионах. Мы производим достаточно, многое поставляем на экспорт, но спрос высок и внутри страны. Например, на бытовую технику. Государство, как неоднократно подчеркивал Президент, дает возможность не только построить, но и обустроить квартиру. Но ключевое здесь – дает возможность. Главное, чтобы подобные шаги навстречу не превратились в философию «нам все должны». Об этом Президент упомянул, общаясь с сотрудниками предприятия в Орше. К слову, сегодня льготный кредит на отечественные товары очень востребован. Перечень продукции постоянно расширяется.
Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В апреле этого года внесены изменения в данное постановление. Основное изменение, что продлена программа кредитования до конца 2025 года. Обозначено четко в постановлении, что это товар, который может производиться только на территории Республики Беларусь. И только при таком условии будет предоставлен льготный кредит. Перечень товаров расширен значительно: если раньше это было 12 укрупненных групп товаров, то на сегодня это 27 укрупненных групп.
Под программу льготного кредитования попадают деревянные изделия для строительства домов, бытовая техника, мебель, мото-, велотовары от отечественных производителей.
Полина Левченя, заведующая секцией в столичном универмаге:
Больше берут в основном холодильники. Сейчас сезон дач. И люди раскупают холодильники, телевизоры маленькой диагонали. Приблизительно, я думаю, в месяц это порядка 15 единиц.
Надо сказать, что интерес к программе проявляют не только потребители. В Министерство антимонопольного регулирования и торговли регулярно поступают обращения от производителей о включении в список их продукции. Все предложения рассматриваются специалистами, прорабатывается и вопрос увеличения максимальной суммы кредита.