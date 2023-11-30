В Беларуси ёлочные базары начнут работать с 15 декабря

Более 600 красочных ярмарок, 9 тысяч праздничных распродаж и множество сладких подарков. Беларусь готовится к Рождеству и Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие ярмарок запланировано на 8 декабря, и продолжатся они до 7 января. Посетители смогут приобрести тематические товары, попробовать сезонные угощения. Предусмотрена и развлекательная программа. По всей стране с 15 декабря начнут работу елочные базары. Стоимость ели будет варьироваться в зависимости от региона и высоты дерева. К слову, цены на новогодние товары и услуги будут контролироваться.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Наше Министерство отслеживает все ситуации, которые могут сложиться в Республике Беларусь по продажам. То есть мы не будем допускать роста цен, однозначно. Будем проводить более масштабные мониторинги, чтобы в организациях торговли была в наличии продукция, чтобы продавались новогодние подарки, которых запланировано в этом году произвести порядка более чем 2 миллиона штук. Более широкие мониторинги начнутся с 1 декабря.