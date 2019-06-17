«За копейки отдавать жалко её»: небывалый урожай клубники обернулся рекордным падением цен

Новости Беларуси. Несладко в 2019 году пришлось клубничному краю Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В агрогородке Дворец Лунинецкого района – небывалый урожай клубники и рекордно низкие цены. Перекупщики дают по 30-40 копеек за килограмм, но даже по такой цене не всегда удается сдать ягоду. Региональную проблему заметили в Минске, и сейчас рынок оживился. Наши корреспонденты разбирались в вопросе.

В лунинецком Дворце ­живут те еще трудяги. Их капиталы заработаны мозолями. «Клубничной Меккой» этот агрогородок стал еще будучи деревней. Теперь здесь даже специальный частный рынок по продаже сельхозпродукции вырос. А вот спрос на региональную ягоду упал, – сетуют местные фермеры. Котировки не те.

Игорь Прокопович, директор торгового предприятия:

В этом году в разгар клубничного сезона в Минске, на тех же «Ждановичах», продается польская, сербская, украинская клубника. А в начале сезона завозили даже российскую клубнику из Краснодара – это не считая греческой, первой, которая там была. Столичный потребитель – он уже избалованный, он привык к новым технологиям, к красивой ягоде.

Да, Дворец – это клубничная столица Беларуси. Но таких плантаций по всей стране уже хватает. Монополия прошла, пришло время конкуренции.

Даже в Могилевской области местные домохозяйки выучили заморские названия – кардинал, мармелада, эльсанта. Галина Королева, бывшая горожанка, в своем огороде выращивает три десятка сортов полезной ягоды.

Галина Королева:

Клубника – это не для лодырей. Кто ее вырастил, это трудолюбивый человек. И за копейки ему отдавать жалко ее, потому что над ней, кроме зимы, работаешь почти круглый год.

А вот в Лунинецком регионе вместо сотен машины – несколько десятков. Да и цены в этом году не ахти, в буквальном смысле копейки. В итоге интернет-пространство заполнили вот такие фотографии и заголовки «Пускай гниет».

На ситуацию обратил внимание Президент. Александр Лукашенко хорошо знаком с сельским трудом. И сейчас огород держит, да и с сельчанами часто встречается – знает, чем живут и лунинецкие «дворяне». Гостил здесь.

В обиду людей труда Александр Лукашенко не дал. Еще с прошлой недели по дорогам юго-восточной части Брестской области (Ивановский, Лунинецкий и Дрогичинский районы) снует целый караван автомобилей Белкоопсоюза изо всех регионов страны.

Наталья Мельникова, заместитель начальника управления организации торговли и общепита МАРТ:

Организована работа 183 рынков по реализации клубники. На сайтах облисполкомов, Минского горисполкома, Белкоопсоюза размещена информация, каким образом можно реализовать эту клубнику на рынках. В Минске ее реализуют 16 универсальных рынков. Сегодня выделено 400 мест для индивидуальных предпринимателей, физических лиц для реализации такой ягоды.

Клубника, вишня, смородина, яблоки. Ягоды и плоды разные, а проблема – похожая из года в год. Как только скупщики продукции забывают сельских трудяг, все кивают на потребкооперацию. Набившей оскомину ситуацией с клубникой и на этот раз занялась система Белкоопсоюза.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Созрела она почти повсеместно. Сейчас в любом районе, любом месте Республики Беларусь есть клубника. Большого дефицита в этой ягоде нет. Но, вместе с тем, как требует глава государства, все, что выращено на личном подворном хозяйстве, излишки должны быть закуплены, переработаны либо реализованы в нашей сети или в других сетях. Это же происходит сегодня и по клубнике.

В сторону такой мелкой ягоды столичные коммерсанты даже не смотрят. Ее переработку на свои плечи опять же взвалил Белкоопсоюз. У госзаготовителей ягод жизнь не малина, но двери для всех открыты. Даже горячие «линии работают». Маржа – сносная, а в остальном главное, чтобы клиент был доволен.

Наталья Розум, заместитель председатель правления Минского райпо:

Ездим, потому что наша работа такая – нам надо помогать и Лунинецкому району, и Дрогичинскому. Это программа всей страны.

Трудолюбивых полешуков понять можно: вместо просмотра сериалов в поле от рассвета до заката под палящим солнцем. За тяжелый труд хотелось бы выручить как можно больше. Но законы капиталистического мира диктуют другие принципы: сам вырастил или произвел – сам продавай. Например, итальянские фермеры выливают молоко в реки, а польские садоводы разбрасывают яблоки по улицам городов.

У нас такой ситуации быть не может: работают госинституты.

Валерий Иванов:

Около 70 машин ежедневно находится в этих районах. Из них половина (30-35) находятся в Дворце на рынке, другая половина ездит по населенным пунктам, заранее выполняет заявки населения для того, чтобы закупить излишки.

Евгений Пустовой, СТВ:

Проблема заключалась в том, что так называемую бочковую клубнику хотели продавать по цене отборной ягоды. Но в итоге Белкоопсоюз покупает все.

Ситуация поменялась – это отмечает и местный бизнес.

Игорь Прокопович:

Сегодня утром, кажется, была только одна машина. К одиннадцати часам их было уже шесть. А сколько нагнали после обеда, когда ждали телевидение, я не знаю. Но рынок все равно работает, и ягоды много покупается. В этом году райсоюзы однозначно работают лучше, чем в позапрошлом и прошлом.