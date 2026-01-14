Новости по тегу #Надежда Великая

Сегодняшнее представление было построено в форме интерактивной сказки, полностью подготовлено и исполнено силами юных артистов.
Работа идет полным ходом. Над центром трудятся более 150 человек. Прежними остались лишь крепкие стены, перекрытия и, как драгоценность, большая мозаика из зала ожидания – символ ушедшей эпохи.
В Москве, когда стояли наши ребята и программисты, робототехника стояла, очень интересовались и подходили. Это было уникально.
«Это отличник. Здоровье – чтобы занимался спортом, любил спорт».
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