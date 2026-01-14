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Новости по тегу #Надежда Великая

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи
14 января 2026 17:19

Марафон «Наши дети» завершился в Минском дворце детей и молодёжи

Точка притяжения юных талантов – на месте автовокзала «Восточный» возводят центр технического творчества
28 июня 2025 12:07

Точка притяжения юных талантов – на месте автовокзала «Восточный» возводят центр технического творчества

Умный дом с самоснабжением энергией – узнали об уникальной разработке белорусского школьника
25 февраля 2025 11:34

Умный дом с самоснабжением энергией – узнали об уникальной разработке белорусского школьника

Пост № 1 существует уже 40 лет! Какой отбор проходят лучшие ученики Беларуси, чтобы туда попасть?
13 января 2025 13:03

Пост № 1 существует уже 40 лет! Какой отбор проходят лучшие ученики Беларуси, чтобы туда попасть?

TikTok party и не только. Какие новогодние праздники организовываются для детей?
28 декабря 2023 14:57

TikTok party и не только. Какие новогодние праздники организовываются для детей?

«Кота сделал на 3D-принтере». Какие разработки представили юные технологи на выставке технического творчества в Минске?
08 февраля 2023 19:06

«Кота сделал на 3D-принтере». Какие разработки представили юные технологи на выставке технического творчества в Минске?

«Будет ли что-то про ментальное здоровье». Какие поправки в Конституцию интересуют молодёжь Беларуси?
15 января 2022 11:59

«Будет ли что-то про ментальное здоровье». Какие поправки в Конституцию интересуют молодёжь Беларуси?

Объединения по интересам по всем направлениям. Чем занять ребёнка во время зимних каникул?
27 декабря 2021 13:54

Объединения по интересам по всем направлениям. Чем занять ребёнка во время зимних каникул?

Программа составлена, чтобы дети занимались и в кабинете, и на улице. Что организовали во Дворце молодёжи на время каникул?
04 ноября 2021 09:06

Программа составлена, чтобы дети занимались и в кабинете, и на улице. Что организовали во Дворце молодёжи на время каникул?

Минск готовится к Новому году: сколько продлится фейерверк и как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?
13 декабря 2017 19:02

Минск готовится к Новому году: сколько продлится фейерверк и как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь?

Самых активных участников акции «Наши дети» 14 января наградили в Минске
14 января 2016 17:48

Самых активных участников акции «Наши дети» 14 января наградили в Минске

Спартакиада Мингорисполкома стартовала в Минском районе
13 декабря 2014 14:12

Спартакиада Мингорисполкома стартовала в Минском районе