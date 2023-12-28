TikTok party и не только. Какие новогодние праздники организовываются для детей?

В этом сезоне насладиться зимними забавами детям никак не получается. Зима не спешить радовать белорусов пышными снегопадами. Чем занять ребенка на новогодних каникулах?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи.

Александра Каштанова, ведущая:

Вами организовано много праздничных мероприятий. Одно из них – предновогоднее TikTok party. Расскажите подробнее.