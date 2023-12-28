TikTok party и не только. Какие новогодние праздники организовываются для детей?

В этом сезоне насладиться зимними забавами детям никак не получается. Зима не спешить радовать белорусов пышными снегопадами. Чем занять ребенка на новогодних каникулах?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи.
Александра Каштанова, ведущая:
Вами организовано много праздничных мероприятий. Одно из них – предновогоднее TikTok party. Расскажите подробнее.
Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:
У нас не только это, но и другие представления, не менее интересные и значимые. Если останавливаться на этом, то это представление для маленьких детей. И те герои, которые восхищают детей с экрана, они переносятся в театрализованную обстановку, есть и интерактив. Поэтому оно сегодня настолько популярно. Нас очень радует, что маленькие зрители очень критичны, когда они отзываются положительно, им нравится, то это заслуживает внимание. Это мероприятие продолжается. У нас пройдут представления и до Нового года, и после. До 14 января у нас расписана программа.
Подробности в видео.