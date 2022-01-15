«Будет ли что-то про ментальное здоровье». Какие поправки в Конституцию интересуют молодёжь Беларуси?

Новости Беларуси. Молодежь – это белорусское будущее. Диалоговые площадки, посвященные обсуждению проекта обновленной Конституции, охватывают все большую аудиторию. 15 января в Минске в политическую дискуссию включились старшеклассники и молодежные активисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас их больше всего интересуют социальные вопросы: трудоустройство, жилье и здоровье. Глобальные проблемы кажутся далекими и сложными. Некоторые о Конституции знают лишь самое основное – что это фундамент государства. Именно чтобы объяснить, какие важные процессы проходят в белорусском обществе в настоящее время, и была организована такая встреча.

Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:

Мы сегодня собрались, чтобы в формате диалоговой площадки могли учащимся рассказать, что собой представляет основной документ страны – Конституция Республики Беларусь, какие вопросы обсуждаются. И рассказать им подробнее: зачем этот документ, что он собой представляет, какие основополагающие глобальные направления деятельности осуществляет. Зачем он. Очень досконально, подробно, где-то – по-детски, где-то – по-молодежному. Чтобы каждому было понятно. Кроме того, мы подготовили презентацию, потому что кто-то слышит, а кто-то видит. И может у ребят возникнут еще дополнительные вопросы, которые они могут сегодня на этой открытой площадке задать.

Владислав Клочко, участник Лиги молодых лидеров:

Лично все мои друзья, с которыми я общаюсь, они этим не сильно интересуются на самом деле. А я сюда пришел, я интересуюсь. Мы должны знать, какие правки вводятся в Конституцию Республики Беларусь, поскольку мы граждане этой станы. Меня больше всего интересует вопрос, как отразятся эти правки на молодежи.