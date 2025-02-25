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Умный дом с самоснабжением энергией – узнали об уникальной разработке белорусского школьника

25 февраля 2025 11:34
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Цифровые технологии, робототехника, искусственный интеллект, виртуальная реальность – это то, что с легкостью постигают многие современные дети со школьной скамьи и создают собственные инновационные продукты. Как в Беларуси на государственном уровне содействуют развитию инновационного потенциала страны и почему большие надежды – именно на подрастающее поколение? Об этом и не только рассуждали эксперты на площадке ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Умный дом с самоснабжением энергией – узнали об уникальной разработке белорусского школьника-2

Евгений Табуцадзе, воспитанник Технической академии Минского государственного дворца детей и молодежи:
Я хочу представить умный дом, который может создавать для себя же энергию, то есть не зависеть ни от каких других источников.

Умный дом с самоснабжением энергией – узнали об уникальной разработке белорусского школьника-4

Екатерина Забенько, ведущая:
Насколько это дороже или дешевле для обычного потребителя?

Евгений Табуцадзе:
Для обычного потребителя, как я считаю, это будет дороже, но со временем все равно окупится.

Екатерина Забенько:
Жень, а как ты выглядел на ВДНХ среди таких глобальных разработок?

Евгений Табуцадзе:
Это было необычно. Этот проект был, по сути, единственным, который представлял возможности такие, то есть самостоятельное снабжение дома.

Умный дом с самоснабжением энергией – узнали об уникальной разработке белорусского школьника-6

Надежда Великая, директор Минского государственного Дворца детей и молодежи:
Он стесняется, все так скромно говорит, потому что мы возили, Дворец детей и молодежи возглавлял команду и педагогов, и воспитанников, и там была очередь. В Москве, когда стояли наши ребята и программисты, робототехника стояла, очень интересовались и подходили. Это было уникально.

# Технологии # Надежда Великая # Екатерина Забенько

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