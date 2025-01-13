Пост № 1 существует уже 40 лет! Какой отбор проходят лучшие ученики Беларуси, чтобы туда попасть?
Коллективу Минского государственного дворца детей и молодежи присуждена специальная премия Президента Республики Беларусь за значительные достижения в патриотическом воспитании подрастающего поколения, организацию работы поста № 1 города-героя Минска по несению Почетной Вахты Памяти. О том, как благодаря увлеченной команде педагогов учащиеся становятся полноценными участниками мемориальных отрядов, поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – директор Минского государственного дворца детей и молодежи Надежда Великая.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Пост № 1 существует уже 40 лет. Самые лучшие ученики несут пост у Вечного огня на площади Победы.
Надежда Великая, директор Минского государственного Дворца детей и молодежи:
С 1984 года. Первый – это Брест, потом Могилев и Минск.
Юрий Царев, ведущий:
Как удалось сохранить пост № 1 сквозь бурные годы?
Надежда Великая:
Это сообщество, которое формирует качества, чтобы у детей в сердце осталось, чтобы их душа заговорила: я – белорус, я – гражданин, я за свою Родину, я за свою землю!
Ольга Бурлакова:
Попасть туда очень тяжело. Расскажите про отбор.
Надежда Великая:
Это отличник. Здоровье – чтобы занимался спортом, любил спорт. Общественная работа, чтобы и в проектной деятельности он принимал участие.
Подробности смотрите в видео.