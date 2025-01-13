Пост № 1 существует уже 40 лет! Какой отбор проходят лучшие ученики Беларуси, чтобы туда попасть?

Коллективу Минского государственного дворца детей и молодежи присуждена специальная премия Президента Республики Беларусь за значительные достижения в патриотическом воспитании подрастающего поколения, организацию работы поста № 1 города-героя Минска по несению Почетной Вахты Памяти. О том, как благодаря увлеченной команде педагогов учащиеся становятся полноценными участниками мемориальных отрядов, поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – директор Минского государственного дворца детей и молодежи Надежда Великая. Ольга Бурлакова, ведущая:

Пост № 1 существует уже 40 лет. Самые лучшие ученики несут пост у Вечного огня на площади Победы.

Надежда Великая, директор Минского государственного Дворца детей и молодежи:

С 1984 года. Первый – это Брест, потом Могилев и Минск. Юрий Царев, ведущий:

Как удалось сохранить пост № 1 сквозь бурные годы?