Новости Беларуси. Спартакиада Мингорисполкома стартовала в Минском районе. 10 структурных подразделений главного городского ведомства выявят сильнейших в разных видах спорта. 13 декабря команды демонстрировали свое мастерство в волейболе, настольном теннисе и дартсе. 12 декабря вечером определяли золотой голос комитета.

Надежда Великая, заместитель начальника отдела идеологической и воспитательной работы комитета образования Минского городского исполнительного комитета:

Это же радость, это выходные дни, на природе, с друзьями. Конечно, мы нацелены только на победу.

Петр Жилинский, начальник отдела координации инвестиционной деятельности комитета экономики Минского городского исполнительного комитета:

Наша команда заявилась во всех существующих видах спорта, которые были заявлены на спартакиаде. Будем участвовать везде. Надеемся, конечно, на победу.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета:

Рассчитываем на победу. Уверена, что наша команда не будет в хвосте, хотя главное сегодня не победа, а участие.

13 декабря вечером команд ждут перетягивание каната и мини-футбол, а 14 декабря победители получат заслуженные награды. Никто из зрителей равнодушным к происходящему не остался. Каждый болеет за свой отдел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Конечно, за аппарат. Я как руководитель аппарата Мингорисполкома хотел бы, чтобы аппарат горисполкома выступил достойно. Мы не ставим целью достижений каких-то спортивных результатов. Мы ставим целью объединение и сплочение коллектива городского исполнительного комитета и его структурных подразделений.