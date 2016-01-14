Самых активных участников акции «Наши дети» 14 января наградили в Минске

Новости Беларуси. В столице подвели итоги масштабной благотворительной акции «Наши дети». Свои подарки и порцию хорошего настроения получили более семидесяти тысяч маленьких минчан. Самых активных участников акции 14 января наградили в одном из минских кинотеатров.

Грамоты и сладкие подарки получили сразу четыре районные администрации: Московского, Ленинского, Заводского и Партизанского районов.

Целый месяц маленькие жители по всей стране принимали поздравления с новогодними и рождественскими праздниками. Только в столице было проведено более полутысячи подобных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Надежда Великая, заместитель начальника отдела идеологической и воспитательной работы комитета образования Минского городского исполнительного комитета:

Участвовали высшие должностные лица, руководство республики, руководство Мингорисполкома, комитет образования, спонсоры и так далее. И главное, что в этом году больше мероприятий прошло именно для детей, состоящих на различных видах учета, детей-инвалидов.

Оксана Палазник, заместитель начальника по учебно-воспитательной работе управления образования, спорта и туризма администрации Московского района:

Каждый ребенок из благополучных, неблагополучных семей, особенное внимание, конечно, детям-сиротам было уделено. Отозвалось огромное количество предприятий, спонсоров, просто физических лиц. Приходили, приносили сладкие подарки.