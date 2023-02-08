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«Кота сделал на 3D-принтере». Какие разработки представили юные технологи на выставке технического творчества в Минске?

08 февраля 2023 19:06
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Новости Беларуси. Во Дворце детей и молодежи в Минске стартовала выставка технического творчества школьников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь представлено более 200 экспонатов. Это лучшие проекты районных выставок. Авторы разработок – свыше 100 юных технологов.

«Кота сделал на 3D-принтере». Какие разработки представили юные технологи на выставке технического творчества в Минске?-1

Анна Куртасова, корреспондент:
Уникальные роботы-разработки. В столице стартовала городская выставка технического творчества школьников.

Работы выполнены в 11-ти номинациях – роботомоделирование, радиоэлектроника, кораблестроение, авиация, архитектурное макетирование, техноарт. Финалистов определят 23 февраля.

«Кота сделал на 3D-принтере». Какие разработки представили юные технологи на выставке технического творчества в Минске?-4

Захар Маковский:
Кота я сделал на 3D-принтере. Можно его запрограммировать, чтобы он был как напоминалка, будильник.

«Кота сделал на 3D-принтере». Какие разработки представили юные технологи на выставке технического творчества в Минске?-7

Надежда Великая, директор Минского государственного Дворца детей и молодежи:
Это продукт, который человек будет сам как техник создавать и в дальнейшем его испытывать. Это может быть приемлемо на любых производствах.

«Кота сделал на 3D-принтере». Какие разработки представили юные технологи на выставке технического творчества в Минске?-10

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# Технологии # общество # Анна Куртасова # Захар Маковский # Надежда Великая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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