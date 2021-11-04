Программа составлена, чтобы дети занимались и в кабинете, и на улице. Что организовали во Дворце молодёжи на время каникул?

Осенние каникулы – долгожданный отдых для детей и головная боль для работающих родителей. С кем оставить чадо, чем занять ребенка и как провести время с пользой? К счастью, в период школьных каникул театры, музеи и выставочные центры готовят специальные программы для детей, а Минский государственный дворец детей и молодежи подготовил целый ряд мероприятий.

Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:

Сегодня дети могут с удовольствием провести интеллектуальные занятия с использованием квест-игр на свежем воздухе. У нас на осенних каникулах используется такой формат: если ребенок приходит на кружок, будь то спортивный, интеллектуальный, военно-патриотический, технический, декоративно-прикладное творчество, мы выстраиваем занятия, чтобы он позанимался и в кабинете, и на свежем воздухе.

Опытные педагоги подчеркивают: неделя дома взаперти в обнимку с гаджетами – это не вариант. Ведь есть куда более интересная альтернатива. Разнообразные кружки работают круглый год и будут актуальны не только в период осенних каникул. Заскучать не получится. Надежда Великая:

Работает военно-патриотический клуб «Рысь». Дети включены в экскурсионные поездки, познавательные программы. Сейчас каникулы, занятия проходят как на базе военной части 3214, так и во Дворце.

Если у родителей нет возможности приглядеть за ребенком, неплохим вариантом станут школьные и оздоровительные лагеря. В недельную программу обязательно включены прогулки, спортивные и культурно-массовые мероприятия. А для домоседов подойдут онлайн-курсы по интересам.

Надежда Великая:

Стартовал онлайн-лагерь по безопасному проведению каникул «Безопасное детство». Сегодня присоединились более 40 учреждений образования Минска, которые принимают участие именно в режиме онлайн. Там рассматриваются такие вопросы, как оказать первую медицинскую помощь, как обезопасить себя на дороге. Сотрудники МЧС уделяют особое внимание профилактике травматизма в период каникул. Нередко беспечность родителей приводит к гибели детей. Обязательно напомните своему чаду о правилах безопасности.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В период осенних каникул нередко дети могут быть предоставлены сами себе. Такие ситуации провоцируют и трагические случаи либо случаи травматизма у детей. Поэтому, безусловно, мы напоминаем родителям о том, чтобы они обучали своих детей правилам безопасного поведения, рассказывали, в каких местах можно гулять, что нужно предупреждать родителей, куда они направляются, не оставлять детей дома одних без присмотра, если вы понимаете, что ваш ребенок еще не способен самостоятельно справляться с определенными вещами в доме. Опять-таки стоит отметить, что опасные предметы, которые могут интересовать и привлекать пытливый ум детей, безусловно, нужно убирать. Мы говорим о спичках, зажигалках, включенных электроприборах и других опасных вещах, которые могут провоцировать чрезвычайные ситуации.