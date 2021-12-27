Объединения по интересам по всем направлениям. Чем занять ребёнка во время зимних каникул?

Вот и наступили зимние каникулы – долгожданный отдых для детей, пронизанный волшебной атмосферой новогодних праздников. Впереди подарки, елка и куча свободного времени. Как провести мини-отпуск весело и с максимальной пользой знает Минский государственный дворец детей и молодежи. Пока начинающие барды разучивают рождественские мелодии, юные искусницы украшают ароматные пряники.

Вера Столярова, педагог дополнительного образования Минского государственного дворца детей и молодежи:

Это наша школа декора, где дети изучают все ценности, которые передают нам предки, но и все то, что интересно им сейчас. Все, чтобы жизнь наша была красивой, необычной, чтобы подарки были все интересные. Главное, чтобы они увлеченно этим занимались, чтобы им нравилось. Мы подбираем интересные темы.

Серафима Шинкарева:

Мы сейчас делаем вкусные пряники, которые потом съедим.

Татьяна Костюкевич:

Со мной сюда ходят еще две моих младших сестры, нам очень нравится. Мне, например, понравилась первая работа из фоамирана – роза, я ее часто ношу. В период зимних каникул для детей и взрослых Дворец детей и молодежи подготовил широкий выбор мероприятий. Танцы, экспозиция животных, разнообразные секции и кружки – заскучать на каникулах не получится.

Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:

В каникулярное время Дворец открыт для всех желающих, будут работать объединения по интересам по всем направлениям, а их 12 основных. И конкурсы, и интеллектуальные, и научные, и познавательные, и так далее.

И куда же без традиционных новогодних представлений? Яркие фотозоны и интерактивные программы в компании Деда Мороза и других колоритных персонажей – то, что нужно для семейного времяпрепровождения. Надежда Великая:

Новогодние мероприятия, которые проходят на базе Дворца, рассчитаны для детей различных возрастных категорий. Допустим, от 1 года до 4 лет проходят мероприятия на базе кафе. Что касается на мраморе, здесь уже дети постарше: от 5 и старшего школьного возраста. Впереди мы готовим огромное мероприятие с участием нашей молодежи. Особое внимание уделяется и благотворительности. В рамках масштабной новогодней акции «Наши дети» творческие коллективы и Школа волонтеров Дворца участвуют в театрализованных представлениях для маленьких обитателей интернатов и больниц.