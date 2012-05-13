День Государственного герба и флага в Беларуси. 8-метровое полотнище пронесли через Октябрьскую площадь

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси День Государственного герба и флага. Традиционно он приходится на второе воскресенье мая. Символика республики была утверждена указами Президента в 1995 году по итогам референдума. Герб и флаг – неотъемлемые символы суверенитета республики.

С государственным праздником соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко.

В центре Минска прошла акция «Гордимся Родиной своей!» Восьмиметровое полотнище торжественно пронесли через Октябрьскую площадь.

Пионер:

Для нашей страны очень важен этот праздник. Мы очень гордимся нашей Беларусью, нашим гербом, нашим флагом.

В торжественной обстановке 90 ребят стали пионерами. Кроме того, пополнились и ряды членов Белорусского республиканского союза молодежи. Всего в акции приняло участие порядка 2,5 тысяч человек.

Надежда Великая, заместитель начальника отдела воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Такие акции помогают формировать юному поколению патриотическую основу, гордиться своим языком, культурой, гордиться Родиной, своей землей, где мы живем.

Пионеры:

Это, конечно же, большая честь быть пионером. Мы можем помогать ветеранам.

Я горда тем, что я белоруска. Я горда тем, что я вступила в ряды пионеров. Я счастлива за свою страну, что есть такой прекрасный праздник.