Точка притяжения юных талантов – на месте автовокзала «Восточный» возводят центр технического творчества

Автовокзал «Восточный», возведенный в 1983 году, десятилетиями связывал столицу с пригородом, областями и соседними странами. Но время берет свое. К 2016 году поток пассажиров иссяк, и автовокзал замолчал. Казалось, точка поставлена. Однако на его месте уже кипит новая жизнь. Уже почти год строители возводят не просто здание, а уникальный городской центр технического творчества для детей и молодежи.