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Точка притяжения юных талантов – на месте автовокзала «Восточный» возводят центр технического творчества

28 июня 2025 12:07
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Автовокзал «Восточный», возведенный в 1983 году, десятилетиями связывал столицу с пригородом, областями и соседними странами. Но время берет свое. К 2016 году поток пассажиров иссяк, и автовокзал замолчал. Казалось, точка поставлена. Однако на его месте уже кипит новая жизнь. Уже почти год строители возводят не просто здание, а уникальный городской центр технического творчества для детей и молодежи.

Точка притяжения юных талантов – на месте автовокзала «Восточный» возводят центр технического творчества-2

Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:
Он будет входить в структуру Минского государственного дворца детей и молодежи. Сегодня уже подготовлено именно такое штатное расписание. Уже мы находимся внутри этого учреждения. Вот такие интересные кабинеты созданы для работы.

Точка притяжения юных талантов – на месте автовокзала «Восточный» возводят центр технического творчества-4

Работа идет полным ходом. Над центром трудятся более 150 человек. Прежними остались лишь крепкие стены, перекрытия и, как драгоценность, большая мозаика из зала ожидания – символ ушедшей эпохи.

Подробности в видео.

# Строительство # Молодежь Беларуси # Надежда Великая

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