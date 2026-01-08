Во Франции фермеры вышли на массовые акции протеста

Во Франции вновь на массовые акции протеста вышли фермеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на запрет полиции, сотни тракторов взяли в осаду Лион, заблокировав основную дорогу, ведущую в город. Аграрии установили палатки и пообещали оставаться там столько, сколько потребуется.

Похожие сообщения сейчас приходят из разных регионов Франции. От северных префектур и до самого южного региона – Корсики. По данным местных СМИ, колонна сельхозтехники направляется в Париж. Возмущение аграриев вызвали действия правительства по борьбе с эпидемией скота, которые вынуждают сокращать поголовье животных. Из-за чего фермеры несут огромные убытки и лишаются средств к существованию. Протестующие также недовольны торговым соглашением между Европейским союзом и Южной Америкой.