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Во Франции фермеры вышли на массовые акции протеста

08 января 2026 08:31
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Во Франции вновь на массовые акции протеста вышли фермеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на запрет полиции, сотни тракторов взяли в осаду Лион, заблокировав основную дорогу, ведущую в город. Аграрии установили палатки и пообещали оставаться там столько, сколько потребуется.

Похожие сообщения сейчас приходят из разных регионов Франции. От северных префектур и до самого южного региона – Корсики. По данным местных СМИ, колонна сельхозтехники направляется в Париж. Возмущение аграриев вызвали действия правительства по борьбе с эпидемией скота, которые вынуждают сокращать поголовье животных. Из-за чего фермеры несут огромные убытки и лишаются средств к существованию. Протестующие также недовольны торговым соглашением между Европейским союзом и Южной Америкой.

Во Франции фермеры вышли на массовые акции протеста-2

В нашей отрасли ничего не изменилось после протестов, которые мы организовывали два года назад, а сейчас ситуация и того хуже. Правительство собирается подписать соглашение МЕРКОСУР, а французское сельское хозяйство приходит в упадок. Поэтому мы пока намерены оставаться здесь. 

По мнению фермеров, соглашение между ЕС и Южной Америкой грозит массовым разорением хозяйств. В случае его подписания, на европейский рынок хлынет дешевая сельхозпродукция, с которой французские производители не смогут конкурировать из-за жестких норм Евросоюза.

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# Акции протеста # Сельское хозяйство

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