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В этом школьном музее собрано около 400 экспонатов времён войны. Узнали, как жители Смолевичей сражались с гитлеровцами

07 мая 2025 11:45
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О стойкости и отваге жителей Смолевичского края в годы войны свидетельствуют свыше 100 мемориалов на территории района, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Каждый обелиск под шефством молодежи. Бережно хранят память и в средней школе № 5, здесь создана музейная комната патриотической славы, на стендах – герои-земляки.

В этом школьном музее собрано около 400 экспонатов времён войны. Узнали, как жители Смолевичей сражались с гитлеровцами-2

Здесь разные страницы истории. Охвачены многочисленные периоды. Часть музейной экспозиции посвящена Великой Отечественной войне. 

В этом школьном музее собрано около 400 экспонатов времён войны. Узнали, как жители Смолевичей сражались с гитлеровцами-4

Ангелина Ефимчик, учащаяся средней школы № 5 Смолевичей:
Первый бой, который произошел 26 июня 1941 года, произошел на станции Смолевичи. Командир бронепоезда – командир полка в 1944 году будет освобождать Смолевичи. Поселок был захвачен 26 июня 1941 года, оккупация продлилась более трех лет. Тяжелые бои с карателями, 2/3 района отвоевано у гитлеровцев. На фотографиях – реальные лица наших земляков, выполнивших свой патриотический долг.

Музею всего два года, но фонд уже насчитывает порядка 400 экспонатов. И это касается не только военной тематики. На стендах – разные периоды из жизни Смолевичского края
Здесь есть и трудовой подвиг народа. 

Подробности в видео

# Великая Отечественная война # Музеи # Музеи Беларуси

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