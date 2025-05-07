Там воссоздали атмосферу и интерьер квартиры XIX века. Побывали в необычном музее

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Визит в XIX век! Хотите представить, как жили обеспеченные горожане во времена Российской империи? Тогда приглашаем в Научно-исследовательский музей белорусского искусства и культуры НАН Беларуси. Здесь воссоздали атмосферу и интерьер городской квартиры. Все предметы оригинальные и передают дух времени. Исключение – этот изящный камин, но муляж делали точь-в-точь. Антураж впечатлит и вдохновит на киношную фотосессию. Прикоснемся к прекрасной эпохе.