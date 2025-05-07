Там воссоздали атмосферу и интерьер квартиры XIX века. Побывали в необычном музее
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Визит в XIX век! Хотите представить, как жили обеспеченные горожане во времена Российской империи? Тогда приглашаем в Научно-исследовательский музей белорусского искусства и культуры НАН Беларуси. Здесь воссоздали атмосферу и интерьер городской квартиры. Все предметы оригинальные и передают дух времени. Исключение – этот изящный камин, но муляж делали точь-в-точь. Антураж впечатлит и вдохновит на киношную фотосессию. Прикоснемся к прекрасной эпохе.
Борис Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент:
На каминной полке – часы, подсвечники, две керосиновых ламы, которые обязательно были в городском жилье, поскольку электричество появилось даже в Минске достаточно поздно. Книги особые – это многотомное издание известного энциклопедического словаря. Насколько красивыми, насколько изящными были эти книги. Издания антикварные, конца XIX – начала ХХ века Петербургской типографии.
Дело в шляпе. Костюмы хозяев создавали по выкройкам XIX века. Шик, блеск, красота. Элегантная резная мебель – настоящее произведение искусства.
Обратите внимание на этот секретер. Можно сказать, письменный стол того времени. Здесь заполняли счета, сочиняли письма и пригласительные на званые вечера.
А это элегантный веер, в нем даже есть маленькое зеркальце. Красавица могла не только припудрить носик на балах, но и разглядеть улыбки кавалеров.
Подробности в видео.