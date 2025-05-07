Белорус создал комнату боевой славы жителей Смолевичского района, которые воевали в Афганистане
О стойкости и отваге жителей Смолевичского края в годы войны свидетельствуют свыше 100 мемориалов на территории района, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Каждый обелиск под шефством молодежи. Бережно хранят память и в средней школе № 5, здесь создана музейная комната патриотической славы, на стендах – герои-земляки.
Посвящена часть экспозиции уроженцам Смолевиччины, которые исполняли интернациональный долг в Афганистане. В боевых действиях принимали участие 72 человека, двое погибли.
Одним из инициаторов создания музея стал старший преподаватель факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, воин-интернационалист Анатолий Шичко. В то время как многие пытаются переписать страницы истории и забыть про подвиг советского солдата, здесь, в музее, бережно хранят память.
Анатолий Шичко, старший преподаватель факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета:
Когда я переселился из Минска в Смолевичи, мне захотелось как-то афганцев выделить, я предложил сделать комнату боевой славы воинов-интернационалистов Смолевичского района. Сначала разработали дизайн. Любой музей – это в первую очередь витрины, в которых лежат экспонаты, которые можно посмотреть. Райисполком пошел навстречу, закупили эти витрины. Дальше началось насыщение различного рода экспонатами. Я хотел иметь такую инсталляцию, чтобы можно было трогать. Начал собирать экспонаты, что-то давали сослуживцы, знакомые, товарищи.
Подробности в видео.