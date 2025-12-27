Выставка ёлочных игрушек открылась в Минске. И вот что в ней необычного

Нам известно, что вашей коллекции уже более 10 лет. Какие требования для игрушки, чтобы попасть в коллекцию?

Вертеп под баобабами и елка из Афганистана. Выставочный проект «Музей елочных игрушек» представлен в Национальном историческом музее. Теперь его посетители могут погрузиться в мир новогоднего волшебства и вернуться в детство. К слову, все игрушки из коллекции минчанина Андрея Бегуна, друга программы «Новое утро».

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек: Она должна быть какой-то аутентичной, чтобы посетители выставки могли совершить виртуальное путешествие по празднованию Нового года, Рождества в разных странах. Поэтому мы каждый год стараемся делать какие-то интересные экспедиции, бывает, в самые экзотические страны, чтобы эта коллекция пополнялась и пополнялась.

Как возникла идея делиться новогодним настроением с другими людьми?

Андрей Бегун:

Случайно путешествия привели к тому, что игрушек стало очень много дома, на елку уже не помещались. И возникла идея, почему бы не сделать такой интересный музейный проект. Изначально я к музеям относился совсем никак. Бывал, посещал иногда, а тут вот так сделали от души. От души и получилось.

Понравилось, буквально в первый год этот выставочный проект посетило более 30 тысяч человек. Такого фурора Национальный исторический музей не видел до этого никогда, наверное. И теперь эта выставка стала ежегодной. Уже более 10 лет подряд одна и та же локация.