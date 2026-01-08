Сохранить блеск и силу – о средствах по уходу за волосами зимой рассказала стилист-парикмахер

Для волос зима – серьезное испытание. Мороз и пронизывающий ветер – главные триггеры ломкости и сезонного выпадения.
Для волос зима – серьезное испытание. Мороз и пронизывающий ветер – главные триггеры ломкости и сезонного выпадения.
Екатерина Виесе, стилист-парикмахер:
Волос – это такое же волокно, как наша одежда. Они изнашиваются, если за ними не ухаживать. Зимой отопление – это самый главный враг качества волос, потому что отопление высушивает как кожу, так и волосы. Поэтому моя главная рекомендация – использовать увлажняющие продукты, антистатики и, конечно, масло, если это обладательница густых пористых жестких волос.
Специалисты бьюти-индустрии настаивают: необходимо утеплятся, чтобы сохранить блеск и силу волос до самой весны. Головной убор зимой – самый необходимый аксессуар.
Настасья Пинчук, корреспондент:
Какая прическа стала самой актуальной на эти новогодние праздники?
Екатерина Виесе:
Это, конечно, конский хвост, ведь мы встречали год Лошади. Каждая женщина хотела себя почувствовать лошадкой. Мы тоже сегодня такой образ примерим на вас.
Екатерина Виесе:
Используем легкий лак. Делим волосы на две части – верхнюю и нижнюю. Будем их закреплять по отдельности.
Екатерина Виесе:
Очень частая проблема – как сделать хвост без петухов. Потому что все с этим вопросом мучаются. Нам нужна резинка канцелярская, через которую мы продеваем невидимку.
Екатерина Виесе:
Невидимку мы запускаем в ту зону, где собираемся делать хвост.
Екатерина Виесе:
Потом нам нужна шпилька, которую мы продеваем через резинку и обматываем хвост. Шпильку закрепляем.
Екатерина Виесе:
Без всяких лишних петухов мы создали хвост.
Екатерина Виесе:
Нижнюю часть волос мы тоже будем заключать в резинку близко к первому хвосту. Самый главный секрет конского хвоста – это нижний хвост. Сделать здесь дырочку. Через эту дырочку мы забираем нижний хвост и протягиваем его наверх.
Екатерина Виесе:
Прежде чем декорировать наш хвост, мы убираем все маленькие волосинки. Даем лаку сильной фиксации немножко подсохнуть. В завершении мы распушаем этот роскошный конский хвост.
Подробности в видео.