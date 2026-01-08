Сохранить блеск и силу – о средствах по уходу за волосами зимой рассказала стилист-парикмахер

Екатерина Виесе, стилист-парикмахер:

Волос – это такое же волокно, как наша одежда. Они изнашиваются, если за ними не ухаживать. Зимой отопление – это самый главный враг качества волос, потому что отопление высушивает как кожу, так и волосы. Поэтому моя главная рекомендация – использовать увлажняющие продукты, антистатики и, конечно, масло, если это обладательница густых пористых жестких волос.

Специалисты бьюти-индустрии настаивают: необходимо утеплятся, чтобы сохранить блеск и силу волос до самой весны. Головной убор зимой – самый необходимый аксессуар.