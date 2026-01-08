ВС Дании должны стрелять по военным США при атаке на Гренландию – Berlingske

Датские СМИ напомнили военным о королевском указе 1952 года, который предписывает им немедленно открывать огонь без приказа командования в том случае, если будет вторжение на территорию Дании. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на Berlingske.

При этом подчеркивается, что документ распространяется и на случай попытки США захватить Гренландию силой.

В декабре 2025 года Дональд Трамп назначил специальным посланником в Гренландии губернатора Луизианы Джеффа Лэндри, объявив о намерении сделать остров частью США.

Это повлекло за собой возмущения со стороны Министерства иностранных дел Дании и заявление премьер-министров Дании и Гренландии о неприемлемости захвата.

Скандал усугубило появление изображения карты Гренландии в цветах флага США, опубликованное женой одного из чиновников Белого дома. Датские власти сочли это проявлением неуважения.

Трамп по-прежнему настаивает на стратегическом значении острова, однако бывший премьер-министр Гренландии Мортен Ааге заявил, что эта территории не продается. Гренландия по-прежнему остается частью Дании, пользуясь автономией и самоуправлением с 2009 года.

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