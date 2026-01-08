Как справиться с послепраздничной депрессией? Рассказал магистр психологии

После новогодних праздников некоторые сталкиваются с усталостью, отсутствием мотивации и даже подавленностью. Психологи называют это явление послепраздничной депрессией. Как с ней справиться, в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь подскажет магистр психологии Денис Северов.

Денис Северов, магистр психологии:

Когда у нас праздники, особенно такие яркие, когда все создают какое-то веселье и все хотят этого праздника, то на фоне всеобщего веселья такие люди грустят еще больше. И те состояния грусти, тревоги, волнения и того, что они являются отстраненными от этого праздника жизни, обостряются, и они чувствуют себя в состоянии большего подавления. Ольга Бурлакова, ведущая:

Тогда логично, что люди, которые после праздников ощущают депрессивное настроение, они просто недогуляли, они требуют продолжения банкета. Как с этим бороться?

Денис Северов:

Действительно, если происходит резкий выход из праздничных состояний, настроений, то это очень сильный стресс для организма человека. Если мы делаем этот выход поэтапным… Вообще январь – это месяц для раскачки, не для каких-то ярких подвигов, а именно для вхождения в привычный ритм жизни. И елка, которая является неотъемлемым атрибутом этого праздника и дает воспоминания, ассоциации того, этот праздник где-то еще остается внутри меня… Представьте, что 1 января вы просыпаетесь, нет ни елок, ни гирлянд – это сильнейший стресс. А если вы делаете этот выход из праздников поэтапным, когда вы делитесь с друзьями, как вы отметили, смотрите фотографии, то стресс для вас не такой сильный.