Сокровища Тутанхамона и 3200-летняя статуя Рамзеса – в Египте открыли Музей древности, который строили 20 лет

Перенесемся в Египет, где 1 ноября состоялась грандиозное открытие нового Музея древности. Мегапроект обошелся примерно в 1 миллиард 200 миллионов долларов. 20 лет потребовалось, чтобы состоялась эта церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой египетский музей, построенный в тени пирамиды Хеопса – единственного сохранившегося из семи чудес Древнего мира – в день открытия стал местом встречи 18 президентов, 12 королей и верховных правителей, восьми премьер-министров и еще 40 министров и спикеров парламента.

Это крупнейший музей в мире, посвященный истории одной цивилизации. На территории площадью 500 тысяч квадратных метров, вдвое превышающей размеры Лувра, представлено 50 тысяч артефактов, в том числе ранее не выставлявшиеся сокровища из гробницы юного фараона Тутанхамона.

Самой рекламируемой достопримечательностью музея является статуя Рамзеса II возрастом более 3 200 лет.

Это чудесное чувство. Можно сказать лишь одно: ценность египетской цивилизации очевидна, ей ничего не нужно, она сама себя определяет. И, как говорили наши предки, если у тебя нет прошлого, у тебя нет настоящего и будущего. Мы прошлое, мы настоящее, мы будущее!