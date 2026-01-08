Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе

Чрезвычайное происшествие в США. В городе Миннеаполис сотрудник миграционной службы застрелил женщину, которая являлась гражданкой Соединенных Штатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правоохранительных органах заявили, что погибшая якобы пыталась на автомобиле сбить силовиков, когда те проводили операцию по борьбе с нелегалами. Хотя по словам очевидцев, женщина хотела объехать стражей порядка. Ее действия были квалифицированы как «акт внутреннего терроризма», а выстрел сотрудника – мера самообороны. Мэр Миннеаполиса выразил возмущение действиями федеральных властей и осудил силовые методы службы.

Джейкоб Фрей, мэр Миннеаполиса (США):

Я говорю иммиграционной и таможенной службе США: убирайтесь к черту из Миннеаполиса! Мы не хотим вас здесь видеть. Ваша заявленная причина пребывания в этом городе – создание некой безопасности. А вы делаете прямо противоположное. Люди страдают. Семьи разлучаются. Жители Миннеаполиса, проживающие здесь долгое время и внесшие огромный вклад в наш город, нашу культуру, нашу экономику, подвергаются террору. И теперь кто-то погиб. Это ваша вина. И вы также обязаны уехать.

После трагедии в Миннеаполисе начались протесты против действий миграционных служб. Люди требуют тщательного расследования происшествия и привлечь к ответственности всех виновных.

Читайте также:

В университете США произошла стрельба, погибли двое студентов

Стрельба на семейном празднике в Калифорнии – четыре человека погибли

5 человек ранены в результате стрельбы возле супермаркета в Сан-Франциско