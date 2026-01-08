В Гомельской области задержали курьера мошенников

В Гомельской области задержан курьер аферистов. Им оказался 52-летний житель Могилевщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина забрал пакет с деньгами, оставленный в условленном месте 12-летним мальчиком, которого обманули мошенники.

Злоумышленники позвонили школьнику под предлогом замены домофона, напугали его вымышленной уголовной ответственностью и арестом родителей. После вынудили найти в квартире около 700 тысяч российских рублей сбережений и спрятать на улице. Выяснилось, что это не единственный эпизод, к которому причастен задержанный.

Григорий Лисицкий, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Гомельской области:

77-летняя пенсионерка, даже не догадавшись, что стала жертвой мошенников, передала курьеру порядка 120 тысяч белорусских рублей. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

В МВД напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, банковских и иных учреждений не звонят в мессенджерах. Если неизвестные по телефону требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами, необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить в милицию по телефону 102 или через чат-бот МВД «Мы всегда рядом!»