Карьера или семья – что выбирает молодёжь? Новые меры поддержки обсуждают в Беларуси
Укрепление института семьи и брака и сохранение традиционных ценностей 13 мая обсуждают на международном форуме «Семья – основа демографического потенциала государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он объединил парламентариев, руководителей министерств, представителей общественных объединений, священнослужителей и молодежь из Беларуси и России. Участники обменивались наработками по улучшению демографической ситуации.
Какие предложения для повышения рождаемости и защиты семьи были озвучены? Расскажет Арина Верховская.
Получить образование, реализовать себя в профессии и построить карьеру – главные цели нынешней молодежи.
Я бы хотела, наверное, сначала построить свою карьеру, чтобы у моих детей было счастливое детство, чтобы я могла им дать все, что они захотят. Потом, уже после хотя бы какого-то малейшего построения карьеры, задумываться о семье.
Семья не то чтобы уходит на второй план. Нет, у молодых людей есть понимание, насколько важно окружение близких. Просто этот вопрос откладывают на потом. Как укрепить в сознании молодежи статус семьи, а глобально – защитить жизнь? Вопрос, которым озадачены во многих странах.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
На эти вызовы нужно смотреть с точки зрения создания условий, чтобы наши молодые люди более смело рассматривали вопрос материнства и отцовства, вступали в брак и развивались в нашем обществе.
Участники международного диалога – парламентарии, священнослужители и те, кто формирует семейную и молодежную политику. На площадке идет активный обмен лучшими практиками. Например, в Беларуси заинтересовались российским опытом поддержки студенческих семей. Но складывающийся в среде молодежи тренд на позднее родительство требует более серьезных шагов. Подробности.
Традиционные ценности, институт семьи и брака не могут существовать без духовной составляющей. Церковь – главный союзник государства в вопросе укрепления статуса семьи.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы стараемся, чтобы духовные подходы, духовный взгляд на семью возрождались в нашем обществе. Это понимание, что один раз и на всю жизнь создается семья, брак. Верность до гроба, понятия целомудрия, верности, любви, взаимной поддержки – то, что скрепляет брак.
Семья была и остается приоритетом государственной политики Беларуси. За 30 лет создана эффективная система поддержки. И это дает свой результат. Сегодня в Беларуси свыше 120 тысяч семей со статусом «многодетная». Для них широкий пакет мер финансовой поддержки, и эта работа будет продолжена. Лучшие практики и подходы, выработанные на международном форуме, войдут в государственную программу «Демография» на следующие 5 лет.