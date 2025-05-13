Карьера или семья – что выбирает молодёжь? Новые меры поддержки обсуждают в Беларуси

Он объединил парламентариев, руководителей министерств, представителей общественных объединений, священнослужителей и молодежь из Беларуси и России. Участники обменивались наработками по улучшению демографической ситуации.

Укрепление института семьи и брака и сохранение традиционных ценностей 13 мая обсуждают на международном форуме «Семья – основа демографического потенциала государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я бы хотела, наверное, сначала построить свою карьеру, чтобы у моих детей было счастливое детство, чтобы я могла им дать все, что они захотят. Потом, уже после хотя бы какого-то малейшего построения карьеры, задумываться о семье.

Семья не то чтобы уходит на второй план. Нет, у молодых людей есть понимание, насколько важно окружение близких. Просто этот вопрос откладывают на потом. Как укрепить в сознании молодежи статус семьи, а глобально – защитить жизнь? Вопрос, которым озадачены во многих странах.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

На эти вызовы нужно смотреть с точки зрения создания условий, чтобы наши молодые люди более смело рассматривали вопрос материнства и отцовства, вступали в брак и развивались в нашем обществе.

Участники международного диалога – парламентарии, священнослужители и те, кто формирует семейную и молодежную политику. На площадке идет активный обмен лучшими практиками. Например, в Беларуси заинтересовались российским опытом поддержки студенческих семей. Но складывающийся в среде молодежи тренд на позднее родительство требует более серьезных шагов. Подробности.

Традиционные ценности, институт семьи и брака не могут существовать без духовной составляющей. Церковь – главный союзник государства в вопросе укрепления статуса семьи.