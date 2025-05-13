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Карьера или семья – что выбирает молодёжь? Новые меры поддержки обсуждают в Беларуси

13 мая 2025 19:08
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Укрепление института семьи и брака и сохранение традиционных ценностей 13 мая обсуждают на международном форуме «Семья – основа демографического потенциала государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Он объединил парламентариев, руководителей министерств, представителей общественных объединений, священнослужителей и молодежь из Беларуси и России. Участники обменивались наработками по улучшению демографической ситуации. 

Какие предложения для повышения рождаемости и защиты семьи были озвучены? Расскажет Арина Верховская. 

Получить образование, реализовать себя в профессии и построить карьеру – главные цели нынешней молодежи. 

Карьера или семья – что выбирает молодёжь? Новые меры поддержки обсуждают в Беларуси-2

Я бы хотела, наверное, сначала построить свою карьеру, чтобы у моих детей было счастливое детство, чтобы я могла им дать все, что они захотят. Потом, уже после хотя бы какого-то малейшего построения карьеры, задумываться о семье. 

Карьера или семья – что выбирает молодёжь? Новые меры поддержки обсуждают в Беларуси-4

Семья не то чтобы уходит на второй план. Нет, у молодых людей есть понимание, насколько важно окружение близких. Просто этот вопрос откладывают на потом. Как укрепить в сознании молодежи статус семьи, а глобально – защитить жизнь? Вопрос, которым озадачены во многих странах. 

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
На эти вызовы нужно смотреть с точки зрения создания условий, чтобы наши молодые люди более смело рассматривали вопрос материнства и отцовства, вступали в брак и развивались в нашем обществе.

Участники международного диалога – парламентарии, священнослужители и те, кто формирует семейную и молодежную политику. На площадке идет активный обмен лучшими практиками. Например, в Беларуси заинтересовались российским опытом поддержки студенческих семей. Но складывающийся в среде молодежи тренд на позднее родительство требует более серьезных шагов. Подробности. 

Традиционные ценности, институт семьи и брака не могут существовать без духовной составляющей. Церковь – главный союзник государства в вопросе укрепления статуса семьи. 

Карьера или семья – что выбирает молодёжь? Новые меры поддержки обсуждают в Беларуси-6

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы стараемся, чтобы духовные подходы, духовный взгляд на семью возрождались в нашем обществе. Это понимание, что один раз и на всю жизнь создается семья, брак. Верность до гроба, понятия целомудрия, верности, любви, взаимной поддержки то, что скрепляет брак. 

Семья была и остается приоритетом государственной политики Беларуси. За 30 лет создана эффективная система поддержки. И это дает свой результат. Сегодня в Беларуси свыше 120 тысяч семей со статусом «многодетная». Для них широкий пакет мер финансовой поддержки, и эта работа будет продолжена. Лучшие практики и подходы, выработанные на международном форуме, войдут в государственную программу «Демография» на следующие 5 лет.

# Наталия Павлюченко # Брак и семья # Митрополит Вениамин

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